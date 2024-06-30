Мбаппе: «Думаю, Левандовски не специально ударил меня по носу»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об ударе со стороны польского форварда Роберта Левандовски.

Напомним, в матче третьего тура чемпионата Европы – 2024 между Францией и Польшей в одном из эпизодов Левандовски угодил рукой по сломанному носу Мбаппе.

— Думаю, что Левандовски не специально ударил меня по носу. Конечно, это новая ситуация для меня. Я могу получить новые удары и буду испытывать боль, но я постараюсь вывести Францию на вершину. Нос – это не самое главное, — сказал Мбаппе журналистам.

На текущем Евро 25-летний Мбаппе провел два матча, в которых забил один мяч и сделал один ассист.