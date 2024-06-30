Кейн повторил рекорд по голам в плей-офф Евро

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил очередной гол в матче плей-офф чемпионата Европы.

Футболист «Баварии» поразил ворота сборной Словакии на первой минуте дополнительного времени – гол оказался победным (2:1) и вывел англичан в четвертьфинал. В активе Кейна уже пять забитых мячей в рамках плей-офф Евро за всю карьеру – лучший показатель в истории наряду с форвардом сборной Франции Антуаном Гризманном. Вторая строчка остаётся за Нуну Гомешем, Гердом Мюллером, Дитером Мюллером и Драганом Джаичем – по четыре.

В активе Гарри Кейна два забитых мяча в текущем розыгрыше чемпионата Европы.