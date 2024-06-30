Мбаппе: «Маска ограничивает моё зрение, и я сильно потею»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ощущениях от игры в маске.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе получил перелом носа. 25-летнему форварду предстоит играть в специальной маске до конца турнира.

— Маска ограничивает моё зрение, и я сильно потею. Я уже менял ее пять раз, — цитирует Мбаппе Madrid Universal.

В понедельник, 1 июля, сборная Франции встретится с Бельгией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.