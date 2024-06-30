Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе: «Маска ограничивает моё зрение, и я сильно потею»

30 Июня 2024 • 22:08 Комментировать
Франция
...
Бельгия
1 1.92 X 3.25 2 5.10
Через 19 ч. 31 мин.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ощущениях от игры в маске.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе получил перелом носа. 25-летнему форварду предстоит играть в специальной маске до конца турнира.

— Маска ограничивает моё зрение, и я сильно потею. Я уже менял ее пять раз, — цитирует Мбаппе Madrid Universal.

В понедельник, 1 июля, сборная Франции встретится с Бельгией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Июня
22:08
Мбаппе: «Маска ограничивает моё зрение, и я сильно потею»
21:41
Дешам назвал свою цель на матч с Бельгией
21:20
Мбаппе: «Мы ещё не готовы уйти в отпуск»
20:58
Мбаппе рассказал, что испытывал после полученной травмы носа
20:32
Рискованная ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия чемпионата Европы — 1 июля 2024
20:04
Наставник сборной Бельгии: «Лукаку остаётся ключевым игроком, даже если не забивает»
19:16
Тедеско: «Франция – сложный соперник»
19:12
Защитник сборной Бельгии пропустит встречу с Францией
18:36
Адамян объяснил, за счёт чего Франция пройдёт Бельгию
16:13
Прогноз и ставка на точный счёт матча Франция — Бельгия Евро-2024 — 1 июля 2024
29 Июня
20:34
Мбаппе тренируется без маски
18:18
Франция – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:23
Камавинга: Для Франции хорошо, что у Бельгии нет Куртуа
15:43
Сборная Франции показала новую маску Мбаппе
15:07
Кураньи высказался о низкой результативности топ-форвардов на Евро-2024
14:25
Кураньи высказался о разочарованиях на Евро-2024
11:15
Футболист сборной Франции незамедлительно покинул расположение команды – известна причина
05:48
Меньян рассказал, как едва не подрался с Рабио
28 Июня
22:58
Рискованная ставка и прогноз на матч Франция – Бельгия Евро-2024 – 1 июля 2024
22:14
Масалитин: «У Бельгии кризис, команда не меняется 14 лет»
21:37
Упамекано: «Не переживаю из-за критики сборной Франции»
21:17
Аршавин назвал победителя Евро-2024 7
20:30
Шишкин назвал теневого фаворита Евро-2024
17:30
Сычёв: Дешам знает, как вовремя подвести команду к пику формы
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
27 Июня
22:18
Футболист сборной Бельгии: «Я очень, очень сильно боюсь Мбаппе»
21:56
Бесплатная ставка и прогноз на матч Франция – Бельгия Евро-2024 – 1 июля 2024
14:45
Тедеско пожаловался на организацию Евро-2024
10:37
Экс-игрок «Спартака» назвал две сборные, которые его разочаровали на Евро-2024
05:56
Де Брёйне оценил шансы сборной Бельгии в матче против Франции
26 Июня
22:38
Тедеско: «Против Франции будем играть на победу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФРАНЦИЯ БЕЛЬГИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Суперкомпьютер назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции» С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Англия Англия
Словакия Словакия
2
1
1.42 4.70 8.80
Видео
73 мин
Испания Испания
Грузия Грузия
2
1
1.21 7.00 16.00
Видео
01.07.24 в 19:00
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1.92 3.35 4.80
Видео
01.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Словения Словения
1.42 4.70 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июня
23:20 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль стал самым молодым автором ассиста в плей-офф Евро
23:18 · Чемпионат Европы 2024
Испания повторила рекорд России по ударам в первом тайме на Евро
23:12 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Испании и Грузии повторили необычный рекорд Евро
23:12 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании уже ведёт в матче с грузинами после гола Руиса
23:09 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: «Гол Беллингема Словакии — один из лучших в истории Англии»
23:08 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой высказался об отменённом голе в матче Дания — Германия
23:02 · Чемпионат Европы 2024
Кейн сравнялся с Руни по голам за Англию на Евро – выше только один игрок
22:56 · Чемпионат Европы 2024
Кальцона: «Сборная Англии боялась нас, мы заслуживали пройти дальше»
22:46 · Чемпионат Европы 2024
Райс: «На месте Беллингема я бы пробил выше ворот»
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис: Словакии не повезло в матче с Англией
22:39 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 игроки уже восемь раз забивали в свои ворота
22:37 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Мы подумывали о замене Беллингема до его гола»
22:35 · Чемпионат Европы 2024
Гол словакам стал для Беллингема шестым спасительным голом в добавленное время за год
22:32 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании впервые пропустила гол на Евро-2024
22:22 · Чемпионат Европы 2024
Кейн высказался о победе над сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024
Все новости