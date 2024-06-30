Беллингем прокомментировал победу Англии и свой гол

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем дал интервью после выхода команды в четвертьфинал.

Англичане были близки к вылету, но спаслись от поражения на пятой компенсированный минуте матча против Словакии благодаря голу Беллингема. В начале дополнительного времени Гарри Кейн забил победный мяч «трёх львов».

«Мы были в 30 секундах от того, чтобы отправиться домой, и в этот момент было ощущение, что мы подвели свою страну. Но один удар – и всё уже замечательно. Это прекрасное чувство, но сталкиваться с этим снова не хочется.

Если не считать пропущенный гол, мы были достаточно хороши. Думаю, нам не хватало хладнокровия, но главное качество, которое мы сегодня проявили, – сильный характер», – цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.