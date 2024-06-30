Фигурист Галлямов — о результате матча Англия — Словакия: «Несправедливо»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Александр Галлямов высказался о победе сборной Англии над сборной Словакии (2:1) в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы.

Российский спортсмен считает этот результат несправедливым.

«Но самый скучный футбол иногда приносит результат», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, что подопечные Гарета Саутгейта уступали к 95-й минуте, однако голы Джуда Беллингема и Гарри Кейна позволили команде пробиться в 1/4 финала, где она сыграет против сборной Швейцарии, которая ранее выбила из борьбы за титул действующего чемпиона сборную Италии.