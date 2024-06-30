Беллингем признан лучшим игроком матча между сборными Англии и Словакии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Словакии.

Напомним, что словаки до 95-й минуты имели преимущество, однако затем футболист испанской команды смог сравнять счёт на табло. А на первой минуте первого овертайма нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, тем самым установив окончательный результат.

Напомним, что в четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют против сборной Швейцарии. Матч пройдёт в субботу, 6 июня. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.