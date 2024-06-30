Спаситель Джуд: четыре игрока выстрадали для Англии путёвку в четвертьфинал Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Сборная Англии в четвертьфинале, обыграна команда Словакии. Когда эта фраза останется в истории – никто даже не обратит на неё внимания, но пока ещё свежа в памяти игра, разрывают мысли о несправедливости, «непонятности», скупости футбола с обеих сторон. На голом классе и везении «три льва» заскочили в 1/4 финала, до пятой компенсированной минуты они абсолютно по делу вылетали.

Так кто же затащил Англию в четвертьфинал и выбил Словакию, прекрасно отыгравшую первый час? Давайте разбираться. Пройдёмся по лучшим игрокам прошедшего матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 17:11, в створ – 10:2, угловые – 6:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА АНГЛИЯ – СЛОВАКИЯ

ФИЛ ФОДЕН – 7,0. За первый час игры в этом списке никого из англичан не было бы, но играть нужно до финального свистка. Об этом сегодня «три льва» словакам и рассказали. Кстати, именно Фоден равномерно распределил активность по всему матчу.

Фил вспахивал оба фланге в атаке, отовсюду старался обострять. Получалось через раз, но нацеленность на разрезающие и обостряющие выгодно выделяла Фодена. Он забил гол, отменённый из-за микроофсайда, создал два отличных момента для Кейна.

ГАРРИ КЕЙН – 7,0. А вот и автор победного мяча, загубивший немало моментов ранее. Всего в активе Гарри пять ударов в сторону ворот, два из которых пришлись в защитника, два – мимо. Единственный раз попал и вывел сборную в четвертьфинал.

Ну и неплохо пахал в прессинге – один отбор на чужой половине поля, один перехват.

ДЕКЛАН РАЙС – 8,0. Переходим к главным героям матча, коих сегодня двое. Не отметил себя в статистике матча Деклан Райс, но именно он создал решающее преимущество. Феноменальная работоспособность, позволила задавить всех после 80-й минуты.

Выиграл восемь единоборств из девяти, совершил четыре отбора, два перехвата, буквально выжег центр поля. Отлично раздавал диагонали – все семь точно, чуть не сломал штангу пушечным ударом.

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ – 8,0. Спаситель Джуд, не иначе. Что-то из магии мадридского «Реала» прихватил Беллингем, совершив этот чудесный удар на пятой добавленной минуте. Когда все уже видели вылет Англии, он видел акробатический этюд. Не ради красоты.

Кроме спасительного гола, Джуд безупречно пахал и в системе Саутгейта – четыре отбора, 10 выигранных единоборств из 16, четыре заработанных штрафных удара.