Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро во второй раз подряд

Коллектив Гарета Саутгейта в матче 1/8 финала Евро обыграл Словакию и вышел в следующую стадию турнира.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), англичане ушли от поражения благодаря голу Джуда Беллингема на 95-й минуте. Победу национальной команде в овертайме принёс нападающий Гарри Кейн.

Сборная Англии вышла в следующую стадию чемпионата Европы, где её соперником станет Швейцария, выбившая из турнира Италию. Англичане во второй раз подряд выходят в 1/4 финала Евро. В 2021 году британцы дошли до финала, где потерпели поражение от Италии в серии пенальти.