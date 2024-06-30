Смородская: Австрия выиграла группу, потому что Франция позволила им это сделать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, способна ли сборная Австрии удивить всех в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

«Не понимаю шумихи вокруг этой сборной, она переоценена. Австрийцы выиграли свою группу, потому что сборная Франции позволила им это сделать», — заявила Смородская «РБ Спорту».

По мнению эксперта, на групповом этапе французы экономили силы для плей-офф.

Напомним, сборная Австрии заняла первое место в группе D, оставив позади себя Францию, Нидерланды и Польшу.

В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Ральфа Рангника встретятся с Турцией. Матч пройдет 2 июля.