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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Грациани: «Спаллетти должен остаться»

30 Июня 2024 • 21:43 Комментировать

Ужасное выступление итальянской сборной на Евро-2024 породило слухи о том, что Лучано Спаллетти может сложить полномочия главного тренера «скуадры адзурры». Но бывший футболист итальянской сборной Франческо Грациани считает, что Спаллетти должен продолжить свою работу.

- Ничего хорошего не увидел. Команда, которая боялась саму себя. Мы почти ничего не создали. Об Италии образца Евро-2024 будут помнить только одно - команда без команды, команда без идентичности. Но Лучано Спаллетти должен остаться, я нисколько не сомневаюсь в этом, - цитирует слова Грациани fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Франческо Грациани
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