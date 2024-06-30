​Грациани: «Спаллетти должен остаться»

Ужасное выступление итальянской сборной на Евро-2024 породило слухи о том, что Лучано Спаллетти может сложить полномочия главного тренера «скуадры адзурры». Но бывший футболист итальянской сборной Франческо Грациани считает, что Спаллетти должен продолжить свою работу.

- Ничего хорошего не увидел. Команда, которая боялась саму себя. Мы почти ничего не создали. Об Италии образца Евро-2024 будут помнить только одно - команда без команды, команда без идентичности. Но Лучано Спаллетти должен остаться, я нисколько не сомневаюсь в этом, - цитирует слова Грациани fcinter1908.it.