Дешам назвал свою цель на матч с Бельгией

Дидье Дешам, наставник сборной Франции, высказался перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией.

Встреча пройдёт в понедельник и начнётся в 19:00 по московскому времени.

- Мы находимся на новом этапе соревнований – теперь второго шанса нет. Команды, прошедшие групповую стадию, лучше, чем те, которые отправились домой. Если вы хотите победить, вы должны забивать – а мы этого не делаем.

Мы должны подготовиться к серии пенальти. У нас есть информация о наших соперниках, и мы также знаем сильные стороны наших игроков. Но моя цель — сделать так, чтобы дело до пенальти не дошло, - передаёт слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Отметим, что победитель пары Франция – Бельгия сыграет в четвертьфинале турнира с сильнейшим пары Португалия – Словения.