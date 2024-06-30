Главный фаворит Евро чуть не вылетел в первом раунде плей-офф: Англия спаслась на пятой добавленной минуте и шагнула в 1/4

Сборные Англии и Словакии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся 30 июня.

Автобус Гарета Саутгейта с первого места проследовал в плей-офф Евро-2024, но соперника получил неприятного, колючего. Сборная Словакии хоть и скатала довольно «позорную» ничью с Румынией в последнем туре, до этого обыграла Бельгию. Так что, фаворитов команде Кальцоны щипать не впервой.

Собственно, это она и показала в матче с англичанами. Но началось всё буднично и до тошноты скучно. «Три льва» захватили мяч, территорию, инициативу и на минимальной скорости стали создавать давление. На такой минимальной, что контратаки Словакии казались гораздо острее. Первым звоночком кросс Гараслина с правого края, летел замыкать дальнюю штангу Шранц, но немного не успел.

Активность Гараслина на этом не затухла. Он вновь взорвал край, ускользнул от Уокера, влетел в штрафную площадь и пробил. Но попал в Гехи. Уколы сборной Словакии завершились в середине тайма. И грянул гол. Банальный вынос последовал, Стрелец получил мяч из глубины, коротким пасом отыграл на Шранца, а тот из пределов штрафной площади пробил в угол – 0:1. Один удар в створ ворот случился в первом тайме, он и стал голевым. Сборная Англии за шесть попыток так и не попала в цель. Да и были они неопасными.

Первый момент и сразу гол случился на старте второго тайма. Кейн из центра сыграл налево, Триппьер прострелил, а Фоден в касание вогнал мяч в сетку. Всё бы хорошо, но Фил в офсайд забрался, поэтому гол отменили. А следом ещё и Уокер едва не привёз в свои ворота: выкатил мяч в центр, откуда Стрелец пробил, пытаясь поймать на ошибке Пикфорда. Вот только Давид в створ ворот попасть не сумел.

Последняя треть матча прошла в ожидаемом навале англичан. Словаки уже и не старались особо жалить в контратаках, пытались просто достоять. Такая тактика чуть не привела к провалу: Фоден со стандарта вырезал кросс на Гарри Кейна, форвард метров с семи бил без помех, но откровенно простил, не попав в створ. Деклан Райс перестал надеяться на инертных нападающих и со средней дистанции плотно приложился – словаков спасла штанга.

И когда казалось, что главный фаворит по мнению букмекеров (из-за лёгкой сетки) вылетел в первом же раунде плей-офф, за дело взялся Беллингем. На пятой добавленной минуте Гехи выиграл верх после вброса из аута и продлил полёт мяча на 11-метровую отметку, откуда Джуд шикарным ударом через себя пробил точно в угол – 1:1.

Матч переместился в овертайм, где Англия сразу же взяла своё. Вынос после навеса Палмера достался Эзе, который моментально вернул мяч на дальнюю штангу, откуда Кейн уже поразил ворота - 2:1. А дальше уже дело техники, англичане досушили до минимальной победы. С трудом, но всё-таки выбрались в четвертьфинал футболисты Гарета Саутгейта, но доволен ли хоть кто-то такой игрой?