Комментатор Нагучев: «Думаю, после матча Англия - Словакия надо будет пересмотреть «Факел» - «Пари НН»

Комментатор Роман Нагучев иронично высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Словакии.

«Думаю, после матча Англия - Словакия надо будет пересмотреть Факел - Пари НН и «Черноморец» - «Торпедо-Металлург» 2003 года, чтобы напомнить себе, что такое нормальный футбол», - написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, что англичане одержали победу над сборной Словакии по итогам дополнительного времени. В четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют против сборной Швейцарии. Матч пройдёт в субботу, 6 июня, и начнётся в 19:00 по московскому времени.