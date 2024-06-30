Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024

В воскресенье вечером на чемпионате Европы едва не прогремела ещё одна сенсация. Сборная Словакии долгое время вела в матче против Англии за счёт гола Ивана Шранца, но Джуд Беллингем в добавленное ко второму тайму время забил красивый гол и уравнял количество единиц на табло. А в экстра-тайме Гарри Кейн нанёс результативный удар головой и вывел «трёх львов» вперёд. Счёт 2:1 так и остался гореть на табло после финального свистка.

Как следствие, сборная Англии прошла дальше. Уже определена первая пара 1/4 финала Евро-2024, и выглядит она так:

Англия – Швейцария.

Этот матч пройдёт в субботу, 6 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители в Дюссельдорфе услышат в 19:00 по московскому времени.