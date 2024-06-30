Мбаппе: «Мы ещё не готовы уйти в отпуск»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 с Бельгией.

Встреча пройдёт в понедельник и начнётся в 19:00 по московскому времени.

- Никто не хочет так рано покидать турнир и возвращаться домой. Мы еще не готовы уйти в отпуск. Мы готовы к матчу, мы знаем, что против Бельгии будет очень сложная игра, но у нас хорошие футболисты и надеемся справиться с этой задачей. Нам предстоит сыграть с хорошей командой, - передаёт слова нападающего сборной Франции пресс-служба УЕФА.

Отметим, что победитель пары Франция – Бельгия сыграет в четвертьфинале турнира с сильнейшим противостояния Португалия – Словения.