Испания и Грузия назвали стартовые составы

Сегодня пройдёт встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в которой встретятся сборные Испании и Грузии.
Матч пройдёт в Кёльне и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Лочошвили, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.
Победитель этого противостояния сыграет в четвертьфинале с Германией.
За текстовой трансляцией матча Испания – Грузия можно следить на портале LiveResult.ru.
Бан пользователя