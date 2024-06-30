Испания и Грузия назвали стартовые составы

Сегодня пройдёт встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в которой встретятся сборные Испании и Грузии.

Матч пройдёт в Кёльне и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Лочошвили, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Победитель этого противостояния сыграет в четвертьфинале с Германией.

За текстовой трансляцией матча Испания – Грузия можно следить на портале LiveResult.ru.