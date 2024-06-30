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Чемпионат Европы по футболу 2024

Депай высказался об отношениях с главным тренером сборной Нидерландов Куманом

30 Июня 2024 • 21:09 Комментировать
Румыния
...
Нидерланды
02.07 19:00

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался об отношениях с главным тренером национальной команды Рональдом Куманом.

Форвард мадридского «Атлетико» отметил, что чувствует доверие со стороны специалиста и хочет отвечать ему тем же, и это очень важно для него.

«Если я достигну своего уровня, ни у кого не будет никаких сомнений. Я отдаю всё для команды. Доверие тренера важно», — приводит слова Депая Mundo Deportivo.

Напомним, что «оранжевые» в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы сыграют против сборной Румынии. Встреча пройдёт во вторник, 2 июля. Начало - в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман Мемфис Депай сборная Нидерландов ещё теги

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