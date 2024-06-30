Депай высказался об отношениях с главным тренером сборной Нидерландов Куманом

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался об отношениях с главным тренером национальной команды Рональдом Куманом.

Форвард мадридского «Атлетико» отметил, что чувствует доверие со стороны специалиста и хочет отвечать ему тем же, и это очень важно для него.

«Если я достигну своего уровня, ни у кого не будет никаких сомнений. Я отдаю всё для команды. Доверие тренера важно», — приводит слова Депая Mundo Deportivo.

Напомним, что «оранжевые» в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы сыграют против сборной Румынии. Встреча пройдёт во вторник, 2 июля. Начало - в 19:00 по московскому времени.