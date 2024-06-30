«Редкостная помойка» — написал Генич за минуту до гола Англии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со Словакией.

Накануне встречи эксперт активно защищал подопечных Гарета Саутгейта.

— По Англии был не прав. Редкостная помойка, — написал Генич в своем телеграм-канале за минуту до забитого гола англичан.

В ближайшее время стартует первый овертайм в матче Англия – Словакия. Номинальные гости вели в счете с 25-й минуты, однако в компенсированное время второго тайма упустили свое преимущество.

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