Булыкин оценил шансы сборной Грузии в матче против сборной Испании

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о шансах сборной Грузии в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы против сборной Испании.

Эксперт отметил, что на этом Евро возможно все, и понятно, что испанцы являются фаворитами, однако в сборную России в 2018 году тоже никто не верил.

«Поэтому у грузин шансы точно будут. Кварацхелия должен выдать свой максимум. Думаю, игра будет очень яркой», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что поединок между сборными Испании и Грузии пройдёт сегодня, 30 июня. Начало - в 22:00 по московскому времени.