Мбаппе рассказал, что испытывал после полученной травмы носа

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, рассказал о своей травме, полученной в первом туре групповой стадии с Австрией.

Напомним, в стартовом поединке турнира французы обыграли Австрию со счётом 1:0. Мбаппе начал встречу с первых минут и в столкновении с соперником травмировал нос.

- Когда я получил удар по лицу в том матче, я не понимал, что происходит. Именно когда я посмотрел на вратаря и увидел его лицо, я понял, что что-то происходит. Когда я добрался до раздевалки, я думал, что отправлюсь домой. Но я был рад остаться. У меня было много встреч, я не мог спать две ночи, мне было трудно сидеть. Матч с Нидерландами пришлось пропустить. К счастью, я смог сыграть против Польши, - сказал Мбаппе перед матчем с Бельгией.

Напомним, встреча между Францией и Бельгией в 1/8 финала Евро-2024 пройдёт 1 июля, начало запланировано на 19:00 по мск.