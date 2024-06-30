Начо — о возможной победе на Евро-2024: «Это будет лучшее завершение моей европейской карьеры»

Защитник сборной Испании Начо Фернандес заявил, что команда надеется выиграть чемпионат Европы – 2024.

— Наступает самая сложная фаза. Надеюсь, у нас получится добраться до финального матча и выиграть турнир. Это будет лучшее завершение моей европейской карьеры, — цитирует Начо Mundo Deportivo.

Футболист признался, что Испания не обращает внимания на все заявления, в которых их считают фаворитами. Начо отметил, что команда полностью сосредоточена на матче с Грузией.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией состоится 30 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна здесь.