Защитник сборной Англии Триппьер получил травму в матче со Словакией

В воскресенье, 30 июня, сборная Англии встречается со сборной Словакии в рамках 1/8 финала Евро-2024.

На данный момент словаки ведут со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Иван Шранц, который отличился на 25-й минуте.

В одном из эпизодов защитник сборной Англии Киран Триппьер получил сильный удар в колено от соперника и не смог продолжить встречу. Вместо него на 66-й минуте на поле появился Коул Палмер.

За всеми событиями матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Англия – Словакия вы можете следить в прямой текстовой трансляции, которая проходит на спортивном портале LiveResult.