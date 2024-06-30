Сёмин порассжудал, какие игроки сборной Грузии могут усилить «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин порассжудал, какие игроки сборной Грузии могут усилить столичный клуб.

Специалист отметил, что на этот вопрос могут ответить только главный тренер и руководство «железнодорожников», к тому же, чтобы взять игрока, нужно иметь деньги, а практически все футболисты национальной сборной имеют соглашения с европейскими командами.

«Думаю, «Локомотиву» будет сложно заполучить кого-то из сборной Грузии, если команда поставит такую цель», - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, что сборная Грузии в 1/8 финала дебютного Евро сыграет против сборной Испании.