Мартинес – перед игрой со Словенией: «На Евро многие команды верят, что могут победить»

Роберто Мартинес, наставник сборной Португалии, посетил пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Словенией.

- Это исторический момент для Словении в футболе, впервые в 1/8 финала. Мы восхищаемся тем, что делает их тренер. Португалия свежа, мы готовы, и я хотел бы ответить на вопросы 15 июля - после финала чемпионата Европы. На Евро многие команды верят, что могут победить. Каждая игра зависит от мелких деталей. Словения такая. Они организованы и конкурентоспособны, нам нужно быть сосредоточенными, - передаёт слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Встреча между Португалией и Словенией пройдёт 1 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.