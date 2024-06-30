Мамардашвили — о матче с Испанией: «Грузия сделает всё, чтобы снова сотворить чудо»

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о предстоящем матче плей-офф чемпионата Европы – 2024 со сборной Испании.

Мамардашвили заявил, что Испания является потрясающей командой и справедливо считается одним из фаворитов Евро, ведь там собраны футболисты высокого уровня.

— Мы постараемся хорошо сыграть против Испании. Сделаем все возможное, чтобы снова сотворить чудо, — цитирует Sputnik.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Грузии состоится уже сегодня, 30 июня. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.