Бруну Фернандеш: «Уважаем Словению, но не боимся ни одной команды»

Бруну Фернандеш, полузащитник португальской национальной команды, дал свой комментарий перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Словенией.

- Мы уважаем Словению, но не боимся ни одной команды. Неважно, с кем мы можем встретиться дальше, мы хотим победить. Ни одна команда не хочет возвращаться домой раньше времени. Мы знаем, чего можем и на что способны. Каждая команда хочет пройти как можно дальше. Хотим выигрывать каждую игру, дойти до финала и выиграть. Другой цели не существует, - сказал Фернандеш на пресс-конференции.

Встреча между Португалией и Словенией пройдёт 1 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.