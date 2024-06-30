Пономарёв: «Такую безликую Италию могла бы пройти даже сборная России»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о выступлении сборной Италии на чемпионате Европы 2024 года.

Эксперт отметил, что команда Лучано Спаллетти с треском провалилась на турнире в Германии, и, по его мнению, даже хорваты предпочтительнее смотрелись на Евро.

«Завышенных ожиданий от игры итальянцев в принципе не было, но они смогли удивить — настолько плохо играли. Такую безликую Италию могла бы пройти даже сборная России», - приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что действующий победитель турнира в первом раунде плей-офф уступил сборной Швейцарии со счётом 0:2.