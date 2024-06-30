Неценко: Словаки знают, куда и зачем бежать, а Саутгейт надеется на мастерство игроков

Футбольный комментатор Александр Неценко высказался о первом тайме матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Англией и Словакией.

По словам Неценко, разница между командами в том, что Словакия знает, как играть, задумки тренера работают очень хорошо.

— Пока у Саутгейта надежда на индивидуальное мастерство, этот поиск момента с тонной ненужных передач замедляет игру. А словаки знают, куда и зачем бежать. Или не бежать, — написал Неценко в своем телеграм-канале.

В настоящий момент идет второй тайм матча Англия – Словакия. Следить за ходом всех событий можно в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Англия ни разу не пробила в створ ворот Словакии в первом тайме