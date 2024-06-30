Экс-игрок сборной Грузии рассказал, за счёт чего команда может добиться успеха в матче с Испанией

Бывший игрок сборной Грузии Левани Гвазава в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, за счёт чего грузины могут пройти Испанию в 1/8 финала Евро-2024.

Напомним, встреча между Испанией и Грузией пройдёт сегодня, 30 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Мы можем добиться успеха в первую очередь за счет дисциплины и организации обороны, Испания очень хорошо контролирует мяч за счет коротких передач, нужно терпеть и найти возможность убежать в контратаку, а там у нас хватает индивидуально сильных игроков которые могут решить эпизод, да и самое главное факт это везение, как в жизни так и футболе, - сказал экс-игрок сборной Грузии.