Экс-футболист «Зенита» Мейра оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024

Бывший футболист питерского «Зенита» Фернанду Мейра высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2024 года.

Мейра считает, что форвард «Аль-Насра» до сих пор остаётся игроком высокого уровня, и хоть он не забил на групповом этапе, но, по его мнению, у Роналду сейчас другая роль в команде.

«Он духовный лидер, он сердце этой команды. Вспомните эпизод с Бруну, он тогда мог бы спокойно забить, но отдал передачу», - приводит слова Мейры «Советский спорт».

Напомним, что в 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет против сборной Словакии (1.07).