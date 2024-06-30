Англия ни разу не пробила в створ ворот Словакии в первом тайме

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Словакии.

На данный момент словаки сенсационно ведут в счете 1:0. Единственный мяч забил Иван Шранц на 25-й минуте поединка.

Стоит сказать, что за весь первый тайм англичане нанесли всего лишь два удара по воротам Словакии, но при этом ни один из ударов не оказался точным.

Следить за ходом всех событий матча между национальными командами Англии и Словакии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель данного противостояния сыграет в четвертьфинале со Швейцарией.