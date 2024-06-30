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Чемпионат Европы по футболу 2024

Англия ни разу не пробила в створ ворот Словакии в первом тайме

30 Июня 2024 • 20:10 Комментировать
Англия
0:1
Словакия
1 1.45 X 4.15 2 10.50
2-й тайм

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Словакии.

На данный момент словаки сенсационно ведут в счете 1:0. Единственный мяч забил Иван Шранц на 25-й минуте поединка.

Стоит сказать, что за весь первый тайм англичане нанесли всего лишь два удара по воротам Словакии, но при этом ни один из ударов не оказался точным.

Следить за ходом всех событий матча между национальными командами Англии и Словакии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель данного противостояния сыграет в четвертьфинале со Швейцарией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Словакии

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