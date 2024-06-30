Наставник сборной Бельгии: «Лукаку остаётся ключевым игроком, даже если не забивает»

По словам рулевого сборной Бельгии Доменико Тедеско, форвард Ромелу Лукаку является ключевым игроком команды, несмотря на отсутствие забитых мячей.

- У Ромелу уже случалось такое как в клубах, так и в сборной. Но он является нашим лидером и, я уверен, выберется из этого. Для сборной Бельгии Лукаку является ключевым игроком, даже если не забивает, - передаёт слова наставник бельгийской сборной Corriere dello Sport.

Лукаку на Евро-2024 выходил на поле во всех трёх матчах, но ни разу не поразил ворота соперников. 1 июля бельгийцы встретятся с Францией в 1/8 финала турнира, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.