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Чемпионат Европы по футболу 2024

Богосавац рассказал, как сборная России проявила бы себя на Евро-2024

30 Июня 2024 • 19:59 Комментировать

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац порассжудал, как сборная России выступила бы на чемпионате Европы 2024 года.

Сербский футболист считает, что Евро потерял хорошего участника в лице сборной России, ведь все видели уровень подопечных Валерия Карпина в товарищеском матче против сборной Сербии (4:0).

«Я думаю, что российская сборная могла бы себя проявить на Евро. Точно попали бы в четвертьфинал, а дальше уже как повезет», - приводит слова Богосавца Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Мирослав Богосавац
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