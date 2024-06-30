Богосавац рассказал, как сборная России проявила бы себя на Евро-2024

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац порассжудал, как сборная России выступила бы на чемпионате Европы 2024 года.

Сербский футболист считает, что Евро потерял хорошего участника в лице сборной России, ведь все видели уровень подопечных Валерия Карпина в товарищеском матче против сборной Сербии (4:0).

«Я думаю, что российская сборная могла бы себя проявить на Евро. Точно попали бы в четвертьфинал, а дальше уже как повезет», - приводит слова Богосавца Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.