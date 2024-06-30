Сакки нашёл причину провала итальянской сборной

Знаменитый Арриго Сакки прокомментировал очевидный провал итальянской сборной на Евро-2024 - действовавший чемпион континента сложил свои полномочия уже в 1\8 финала, точно так же, как и в 1986-м на мексиканском чемпионате мира, когда выигравшая титул четырьмя годами ранее Италия также едва вышла из группы и вылетела в 1\8 финала. Сакки считает подобное выступление недопустимым.

- Италия не играла, я не видел итальянского футбола, не видел достоинства, не видел, чтобы на поле вообще были какие-то идеи. Швейцария превзошла Италию во всём. Команда Спаллетти казалась обречённой с самого начала матча, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.