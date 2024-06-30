Кобелев — об игре с Данией: «Германия не выглядела такой уж непобедимой»

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о победе сборной Германии над Данией в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива.

Кобелев заявил, что Германия здорово себя проявила на групповом этапе, но в плей-офф они показали совсем другую игру.

«В последней игре с Данией Германия не выглядела такой уж непобедимой, хотя встреча и прерывалась», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

Соперником сборной Германии в четвертьфинале Евро-2024 станет победитель пары Испания – Грузия. Данная встреча пройдет 30 июня и начнется в 22:00 по мск. LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.