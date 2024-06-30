Шранц повторил уникальное достижение Виттека в сборной Словакии

Вечером воскресенья в Гельзенкирхене встречаются сборные Англии и Словакии на стадии 1/8 финала Евро-2024. Словаки сенсационно ведут благодаря голу Ивана Шранца в первом тайме.

Любопытным фактом делится Opta Sports. Шранцу благодаря своему голу удалось довести счётчик своих голов на этом Евро до трёх. Таким образом, Шранц стал вторым игроком в истории сборной Словакии, которому удавалось на крупном турнире забить три и более гола. Первым таким был Роберт Виттек в далёком 2010 году, тогда словаки достойно провели чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Сам Роберт забил на турнире четыре гола.

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