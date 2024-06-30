Фанаты сборной Англии освистывают свою команду

В воскресенье вечером сборные Англии и Словакии сражаются в 1/8 финала чемпионата Европы. На 25-й минуте команда Гарета Саутгейта пропустила от Ивана Шранца – словак вошёл в список лучших бомбардиров этого турнира.

Теперь «трём львам» нужно отыгрываться, но игра у них пока совсем не клеится. Нередко англичане подолгу обмениваются передачами на своей половине поля, что фанаты встречают сильным свистом. Очевидно, поклонникам сборной Англии не нравится такая беззубая игра команды.

Следить за игрой между сборными Англии и Словакии можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.