Кейн - рекордсмен сборной Англии по количеству официальных матчей

В эти минуты сборная Англии проводит встречу 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со Словакией.

На данный момент идёт первый тайм, словаки обыгрывают своего соперника со счётом 1:0. На 25-й минуте отличился Иван Шранц. Для 30-летнего нападающего английской национальной команды Гарри Кейна эта встреча стала 79-й – форвард стал рекордсменом своей сборной по количеству проведённых официальных матчей, обойдя Питера Шилтона (78).

Отметим, что по общему количеству матчей Шилтон идёт на первом месте – 125. Кейн же 95 раз выходил на поле в составе сборной Англии, включая товарищеские матчи.

Следить за текстовой трансляцией этого поединка можно на портале LiveResult.ru.