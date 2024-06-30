Шранц шокировал Англию и догнал лучших бомбардиров Евро-2024

В воскресенье вечером на чемпионате Европы в 1/8 финала встречаются сборные Англии и Словакии. На 25-й минуте счёт был открыт – автором гола стал нападающий словацкой сборной Иван Шранц.

Для Шранца этот гол стал уже третьим на Евро-2024 – ранее словак расписывался в воротах сборных Бельгии и Украины.

Таким образом, Иван Шранц в рейтинге бомбардиров чемпионата Европы догнал на первом месте Жоржа Микаутадзе из сборной Грузии и Джамала Мусиалу из сборной Германии. У всех них – по 3 гола.

Следить за матчем Англия – Словакия во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.