Кирьяков оценил выступление сборной Италии на Евро-2024

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил выступление сборной Италии на чемпионате Европы.

Специалист отметил, что есть много нюансов и моментов, почему сборная Италии провалилась на турнире, к тому же уровень футболистов не позволяет играть с позиции силы.

«Сборная Италии, играя с равными или уступающими по уровню соперниками, выбирает тактику, которая нацелена на оборонительные действия. Кроме того, у итальянцев нет лидеров, особенно в группе атаки», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, что действующий победитель турнира в 1/8 финала уступил сборной Швейцарии со счётом 0:2.