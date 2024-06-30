Гранат: «У нынешней сборной Италии нет звёздного поколения футболистов»

Владимир Гранат, в прошлом игрок сборной России и «Динамо», высказался о провальном выступлении Италии на Евро-2024.

29 июня итальянцы под руководством Лучано Спаллетти уступили Швейцарии (0:2) и завершили своё выступление на турнире.

- У нынешней сборной Италии нет звёздного поколения футболистов, поэтому команда на этом чемпионате Европы страдала. Спаллетти сам возглавил сборную Италии и понимал, на что идёт и какая будет ответственность, - передаёт слова Граната «Чемпионат».

Евро-2024 проходит в настоящее время на полях Германии, турнир стартовал 14 июня, а финальный матч пройдёт 14 июля. Отметим, что итальянцы являются действующими победителями Евро – в 2021 году они обыграли англичан в финальном матче.