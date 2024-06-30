Сборная Англии потеряла защитника на возможный четвертьфинал Евро-2024

Сборная Англии в воскресенье вечером играет против Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы. Уже в самом начале поединка жёлтую карточку получил центральный защитник англичан Марк Гехи. Таким образом, из-за перебора предупреждений Гехи пропустит четвертьфинал турнира, если англичане туда попадут.

Отметим, что сборная Англии пропустила от Словакии на 25-й минуте встречи. Теперь команде Гарета Саутгейта придётся отыгрываться. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В четвертьфинала Евро-2024 победитель матча Англия – Словакия сыграет против Швейцарии.