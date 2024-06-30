Тедеско: «Франция – сложный соперник»

Доменико Тедеско, рулевой сборной Бельгии, высказался перед матчем со сборной Франции в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Встреча между Бельгией и Францией пройдёт 1 июля, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

- Это сложный соперник. Конечно, это важный матч – ты либо в игре, либо нет. Ты чувствуешь это особое чувство, и именно поэтому мы здесь и хотели пройти групповую стадию. После поражения в первом туре мы не можем расслабляться, нам нужно сохранять концентрацию.

Мы знаем, что они могут играть с ромбом в центре. В последний раз они играли так в 2021 году, так что это хороший знак, если команды адаптируются к нам. Это означает, что мы многое делаем правильно, - передаёт слова наставника сборной Бельгии пресс-служба УЕФА.