Кавазашвили — о матче Испания — Грузия: Я думаю, что шансы у команд одинаковые

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы между сборными Грузии и Испании.

Кавазашвили считает, что шансы на успех у команд одинаковые, ведь у них одинаковый стиль игры, однако испанцы больше свою игру ставят на атаку, грузины же, наоборот, выдерживают позиции на своей половине и могут убежать в контратаку.

«Думаю, что сегодня будет общий счёт ничейный и всё решится в пенальти», — добавил эксперт в разговоре с Vprognoze.ru.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 30 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.