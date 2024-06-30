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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кавазашвили — о матче Испания — Грузия: Я думаю, что шансы у команд одинаковые

30 Июня 2024 • 19:14 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
Через 1 ч. 47 мин.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы между сборными Грузии и Испании.

Кавазашвили считает, что шансы на успех у команд одинаковые, ведь у них одинаковый стиль игры, однако испанцы больше свою игру ставят на атаку, грузины же, наоборот, выдерживают позиции на своей половине и могут убежать в контратаку.

«Думаю, что сегодня будет общий счёт ничейный и всё решится в пенальти», — добавил эксперт в разговоре с Vprognoze.ru.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 30 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени. 

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