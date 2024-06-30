Защитник сборной Бельгии пропустит встречу с Францией

Защитник бельгийской национальной команды Тома Менье не поможет партнёрам в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Францией. Об этом сообщает пресс-служба бельгийцев.

Стоит сказать, что на текущем турнире 32-летний футболист пока ни разу на поле не появился.

Игра 1/8 финала между сборными Франции и Бельгии состоится завтра, 1 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

В последнем очном матче французы одержали победу со счетом 3:2.