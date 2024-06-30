Саутгейта освистали перед матчем Евро-2024

В воскресенье вечером путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы разыгрывают сборные Англии и Словакии. Когда перед игрой диктор на стадионе представил главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта, с трибун послышался свист. Об этом рассказывает The Telegraph.

Вероятно, Саутгейта освистали фанаты сборной Англии, которые остались недовольны качеством игры команды на групповой стадии. «Три льва» заняли первое место в своём квартете, но при этом смогли забить только два гола (1:0, 1:1, 0:0).

Следить за матчем сборных Англии и Словакии на Евро-2024 можно в текстовой трансляции.