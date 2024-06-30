Вратарь сборной Англии Пикфорд ощутил дискомфорт перед матчем Евро-2024

В воскресенье вечером в 1/8 финала чемпионата Европы отношения на поле выясняют сборные Англии и Словакии. Как сообщает ITV Football, голкипер «трёх львов» Джордан Пикфорд перед началом игры ощутил небольшой дискомфорт. Впрочем, замена вратарю не понадобилась – Пикфорд вышел на футбольное поле с первых минут.

Следить за игрой Евро-2024 между сборными Англии и Словакии можно в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что победитель этого поединка в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Швейцарии. Альпийцы накануне обыграли Италию со счётом 2:0.