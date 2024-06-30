«К вылету сборной Италии с турнира привело много ошибок, начиная от тренерского штаба и заканчивая игроками. Я, признаться, не понимаю много решений Спаллетти, например, почему он вызвал Фаджоли (это хороший игрок, но он сделал то, что сделал и не играл в этом сезоне). Другая проблема в том, что Спаллетти за это время так и не понял, что он главный тренер сборной Италии, а не клуба. Он работал в сборной, как в клубе, такой подход нужно менять, тем более он остается в сборной и дальше. Теперь он обязан вывести Италию на чемпионат мира 2026, недопустимо пропустить 3 мундиаля подряд», - заявил Скардина.