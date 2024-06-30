Корнеев — о незасчитанном голе Дании: «Такие офсайды убивают футбол»

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев отреагировал на незасчитанный гол Дании в матче с Германией в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Напомним, VAR отметил взятие ворот датчан из-за того, что нога игрока на несколько сантиметров попала в офсайд.

«Я считаю, что таких офсайдов не должно быть в будущем. Это играет огромную роль. Это просто убивает футбол», — заявил Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По мнению эксперта, правила офсайда нужно пересмотреть, чтобы такое не повторялось.

Сегодня, 30 июня, в 19:00 по московскому времени Англия встретится со Словакией в матче 1/8 финала Евро-2024. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.