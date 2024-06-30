Мейра считает, что сборная Португалии до сих пор остаётся главным фаворитом Евро-2024

Бывший футболист питерского «Зенита» Фернанду Мейра высказался о выступлении сборной Португалии на чемпионате Европы.

Мейра хорошо оценил выступление португальцев на групповом этапе Евро, а в третьем туре в игре против сборной Грузии (0:2) была большая ротация.

«Грузины тоже молодцы, классная команда, там много талантливых парней помимо Хвичи. Для меня Португалия до сих пор остаётся главным фаворитом этого Евро», - приводит слова Мейры «Советский спорт».

Напомним, что в 1/8 финала сборная Португалии встретится со сборной Словакии завтра, 1 июля. Начало - в 22:00 по московскому времени.