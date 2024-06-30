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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мейра считает, что сборная Португалии до сих пор остаётся главным фаворитом Евро-2024

30 Июня 2024 • 18:38 Комментировать
Португалия
...
Словения
1 1.40 X 4.80 2 10.00
01.07 22:00

Бывший футболист питерского «Зенита» Фернанду Мейра высказался о выступлении сборной Португалии на чемпионате Европы.

Мейра хорошо оценил выступление португальцев на групповом этапе Евро, а в третьем туре в игре против сборной Грузии (0:2) была большая ротация.

«Грузины тоже молодцы, классная команда, там много талантливых парней помимо Хвичи. Для меня Португалия до сих пор остаётся главным фаворитом этого Евро», - приводит слова Мейры «Советский спорт».

Напомним, что в 1/8 финала сборная Португалии встретится со сборной Словакии завтра, 1 июля. Начало - в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Мейра

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